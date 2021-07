Vietnam: Covid, lockdown in vigore nelle maggiori città del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le maggiori città del Vietnam, Hanoi e Ho Chi Minh City, hanno imposto restrizioni agli spostamenti ieri, 8 luglio, in risposta all'aumento dei contagi da coronavirus sul loro territorio. Hanoi ha sospeso i servizi di trasporto pubblico da e per 14 province del Paese colpite dalla pandemia, ed ha sollecitato i residenti a uscire di casa solo se necessario. "Il numero di persone che viaggiano nella capitale è molto elevato, e questo pone un rischi di diffusione del virus nella comunità", ha annunciato tramite una nota il governo cittadino. Nelle ultime settimana l'epicentro della pandemia in Vietnam si è spostato dagli hub produttivi a nord di Hanoi ad Ho Chi Minh City e al sud del Paese. Proprio la capitale commerciale del Vietnam ha annunciato a sua volta nuovi limiti agli spostamenti e agli assembramenti per un periodo di 15 giorni a partire da oggi, e la sospensione di decine di voli giornalieri. La situazione appare particolarmente complicata ad Ho Chi Minh City e nella provincia industriale di Dong Nai; il ministero della Salute vietnamita ha annunciato l'invio di 10mila operatori sanitari nella città di 9 milioni di abitanti. Lunedì, 5 luglio, il Vietnam ha superato per la prima volta i mille casi di contagio giornalieri. Dall'inizio della pandemia il Vietnam ha registrato 24.385 contagi e 104 decessi. (segue) (Fim)