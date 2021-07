Afghanistan: gli Usa trasferiranno gli interpreti afgani il mese prossimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente Usa Joe Biden ha annunciato che gli interpreti che hanno assistito la missione statunitense in Afghanistan verranno trasferiti da quel Paese a uno Stato terzo il mese prossimo, in attesa dell'approvazione dei visti per il loro ingresso negli Stati Uniti. Lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. Agli interpreti e ad altri collaboratori afgani delle forze armate Usa verrà concesso asilo negli Stati Uniti, in considerazione delle minacce a loro e alle loro famiglie da parte dei talebani. "Abbiamo pianificato una operazione per rilocalizzare migliaia di questi afgani e le loro famiglie prima che la missione delle Forze armate Usa sia conclusa, cosicché possano attendere in sicurezza (l'autorizzazione ad entrare negli Stati Uniti) al di fuori dell'Afghanistan", ha detto Psaki. La portavoce non ha divulgato il numero esatto di cittadini afgani cui verrà concesso di stabilirsi negli Stati Uniti. (Nys)