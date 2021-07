Usa: Covid, Pfizer chiederà a Fda autorizzazione per terza dose vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una terza dose di richiamo del vaccino anti-Covid realizzato da Pfizer e BioNTech estende fortemente la protezione contro il patogeno, tanto che la casa farmaceutica statunitense ha intenzione di chiederne l'autorizzazione entro agosto alla Food and Drug administration (Fda), l'agenzia Usa che regola i prodotti alimentari e farmaceutici. Lo scrive la stampa Usa, citando un nuovo studio sull’efficacia del vaccino Pfizer-BionTech. Le due aziende affermano di aver dimostrato che una terza dose del loro vaccino, somministrata sei mesi dopo la seconda, aumenta da cinque a dieci volte gli anticorpi neutralizzanti contro il virus originale e la cosiddetta variante Beta, identificata per la prima volta in Sudafrica. Hanno in programma di pubblicare presto questi dati e di inviarli alla Fda. Poiché due dosi del loro vaccino sembrano essere efficaci contro la variante Delta, le società hanno affermato di aspettarsi che anche una terza dose estenderebbe la protezione contro quest’ultimo ceppo virale. "Pfizer e BioNTech stanno conducendo test per confermare questa aspettativa", si legge in un comunicato stampa rilasciato da Pfizer.(Nys)