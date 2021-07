Venezuela: attacco contro sede Comando generale della Guardia Nazionale Bolivariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Le autorità del Venezuela stanno cercando di rispondere agli attacchi che le bande criminali stanno sferrando da ore contro funzionari e rappresentanti delle forze di sicurezza nella capitale Caracas. Gruppi armati hanno iniziato dalla serata di ieri ad attaccare gli agenti come risposta al ferimento di un presunto criminale noto con il soprannome di "Loco Leo". Questi è ritenuto il numero due di una organizzazione che fa capo a "el Koki", leader impegnato in un tentativo di unificare le varie bande che operano nella capitale. Le rappresaglie, sferrate in diversi punti della città in modo apparentemente coordinato, hanno portato alla morte di almeno quattro persone (di cui tre civili e un agente di polizia) e una decina di feriti. Dopo oltre dodici ore di silenzio il governo ha preso l'iniziativa: la ministra dell'Interno, Carmen Meléndez, ha chiesto di non circolare nelle zone limitrofe a "Cota 905", il quartiere popolare che si ritiene essere sotto il controllo criminale di "el Koki".