Haiti: omicidio Moise, coinvolti sei ex militari esercito della Colombia

- Il ministro della Difesa della Colombia, Diego Molano Aponte, ha detto che almeno sei dei 28 uomini ritenuti coinvolti nell'omicidio del presidente di Haiti, Jovenel Moise, sono membri dell'esercito colombiano in ritiro. "L'Interpol ha ufficialmente chiesto al governo colombiano e alla nostra Polizia nazionale informazioni sull'omicidio di Moise", ha detto Molano alla stampa. "Al momento l'informazione segnala che sono cittadini colombiani, membri in ritiro dell'esercito nazionale. Abbiamo dato le istruzioni per assicurare immediatamente collaborazione allo sviluppo delle indagini", ha aggiunto. Il direttore della Polizia colombiana, Jorge Vargas, ha da parte sua precisato che i sospettati - due dei quali sono stati uccisi dalle forze di sicurezza haitiane - sono quattro ex soldati semplici e due ex sottufficiali. (segue) (Mec)