Malesia: crisi di governo, ex premier Mahathir registra nuovo partito

- L'ex primo ministro della Malesia, Mahathir Mohamad, ha ottenuto la registrazione di un nuovo partito politico, proprio mentre nel Paese si consuma la crisi dell'esecutivo guidato dal premier Muhyiddin Yassin. Il 95enne Mahathir ha annunciato ieri, 8 luglio, che il partito Pejuang, da lui fondato ad agosto 2020, è stato ufficialmente registrato dalle autorità del Paese. La notizia giunge in contemporanea con l'uscita dalla maggioranza di governo dell'Organizzazione nazionale dei Malay uniti (Umno), che ha chiesto le dimissioni del premier in carica. L'uscita del Umno dal governo priva Muhyiddin della sua già precaria maggioranza parlamentare, e offre spazio per una terza forza politica nel fluido panorama politico del Paese. Durante una conferenza stampa tenuta ieri, Mahathir ha ha evitato di discutere direttamente la crisi della maggioranza di governo e le richieste di dimissioni all'indirizzo del capo del Governo, affermando di "non essere interessato ai giochi politici". Ad oggi hanno aderito a Pejuang soltanto quattro deputati della Camera bassa, ma la crisi politica in atto potrebbe consentire al nuovo partito di ampliare la sua rappresentanza in parlamento. (segue) (Fim)