Giappone: Covid, proroga stato di emergenza mina la fiducia di aziende e mercati

- L'indice azionario giapponese Nikkei Stock Average ha ceduto 650 punti, pari al 2,5 per cento, all'apertura della sessione mattutina odierna delle contrattazioni, per effetto della decisione del governo del Giappone di prorogare lo stato di emergenza pandemica a Tokyo sino al 22 agosto. L'indice ha toccato in mattinata i minimi bimestrali seguendo la flessione di Wall Street, dove cresce il nervosismo per la diffusione della variante Delta del coronavirus negli Usa e a livello internazionale. Il quarto stato di emergenza a Tokyo vanifica anche le speranze delle attività produttive giapponesi, e in particolare del turismo e della ristorazione, che contavano su una ripresa dell'attività durante i mesi estivi. A Tokyo aumentano le polemiche: molti esercenti lamentano il "doppio standard" del divieto di servire alcolici imposto a ristoranti e locali notturni, mentre la vendite di bevande alcoliche saranno consentite nel contesto delle Olimpiadi; cresce anche l'insofferenza nei confronti delle misure di emergenza, che un numero crescente di economisti ed esperti di medicina giapponesi denunciano come inefficaci e punitive. (segue) (Git)