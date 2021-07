Governo: ecco il comunicato del Consiglio dei ministri odierno (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, ha approvato: l'ipotesi di accordo per l'interpretazione autentica dell'articolo 41, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001 relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999; l'ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro per la modifica dell'accordo quadro nazionale 29 luglio 1999, in materia di trattamento di fine rapporto e di fondi di previdenza complementare per i dipendenti pubblici; l'ipotesi di accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore; l'ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2019-2021). (segue) (Com)