M5s: Castaldo, avanti con Conte e valutare permanenza nel governo

- È necessario, ora più che mai, attivare tutte le procedure per portare rapidamente la nostra comunità a esprimersi e decidere se procedere con il nostro progetto di riorganizzazione e confermare il nostro Giuseppe Conte come nuovo leader: una volta fatto ciò e anche in tempi rapidi, occorre aprire una serie e profonda analisi sulla permanenza del Movimento in questo Governo. Lo scrive su Facebook il vicepresidente del Parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo. "Smantellata una parte importante del decreto dignità, sfasciata la riforma Bonafede sulla prescrizione, ancora rinviati i tagli all’editoria fortemente voluti dal nostro Vito Crimi, prorogata la norma salva-Mediaset senza colpo ferire. Questa, in soldoni, è la sintesi dell’azione della maggioranza e dell’esecutivo delle ultime 24 ore", prosegue Castaldo, secondo cui si tratta di un’azione che, anche con il più alto richiamo alla responsabilità, a mio parere non è possibile accettare. "Purtroppo, temo proprio che ciò che è successo sia la diretta conseguenza anche della mancanza di una leadership forte, condivisa e autorevole, un’assenza non più sostenibile per il Movimento 5 stelle. I partiti ci vedono deboli, litigiosi, divisi, e ovviamente pensano di approfittare di questo momento, e anche di alcuni evidenti errori, per smantellare con un colpo di spugna tutto ciò che avevamo faticosamente costruito", dichiara ancora l'esponente M5s. "Siamo entrati nell’esecutivo per vigilare sulle modalità di spesa dei 209 miliardi ottenuti dal presidente Conte in Europa, e per impedire che venisse cancellato il lavoro fatto nei due anni e mezzo precedenti al Governo. Ma se tutto questo non è possibile, se accade esattamente l'opposto e le nostre istanze non vengono rispettate, se c’è la volontà di smantellare le nostre riforme pezzo per pezzo, penso proprio che non dobbiamo essere disposti a tollerarlo. Responsabilità verso il Paese sì, e ne abbiamo dimostrata finora molta. Essere raggirati e umiliati, no", conclude Castaldo. (Rin)