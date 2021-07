Haiti: omicidio presidente Moise, un cittadino statunitense tra i sei sospettati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino statunitense è tra le sei persone detenute dalle autorità di Haiti come principali sospettati per l'omicidio del presidente Jovenel Moise, assassinato mercoledì scorso. Lo riferisce il "New York Times", citando funzionari haitiani. Secondo il "Nyt" potrebbe anche esserci un secondo cittadino Usa tra le persone fermate dalle autorità locali. Su quest'ultimo, però, non è stata divulgata alcuna informazione. Quanto al primo sospettato, il ministro per le Elezioni di Haiti, Mathias Pierre (raggiunto al telefono dai reporter newyorchesi), lo ha identificato come James Solages, residente della Florida meridionale arrestato mercoledì durante la caccia all'uomo per scovare gli assalitori che hanno eliminato Moise. (segue) (Nys)