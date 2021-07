Usa: McConnell, nel 2022 Congresso a maggioranza repubblicana per “controllare” Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della minoranza repubblicana al Senato Usa, Mitch McConnell, ha promesso che se i repubblicani riconquisteranno il controllo del Congresso il prossimo anno potranno rappresentare un presidio adatto a “controllare” l’operato dell’amministrazione del presidente Joe Biden. McConnell, parlando a un evento in Kentucky, ha affermato che gli elettori statunitensi hanno una "grande decisione" da prendere nel 2022, quando il controllo sia della Camera che del Senato sarà in palio nelle elezioni di medio termine. "Vogliono davvero un'amministrazione moderata o no? Se la Camera e il Senato dovessero tornare nelle mani dei repubblicani, ciò non significa che non accadrà nulla", ha detto McConnell. "Se divento di nuovo il leader della maggioranza (al Senato) non è per fermare tutto. È per fermare il peggio. È per fermare le cose che fondamentalmente spingono il paese in una direzione che almeno il mio partito ritiene non sia una buona idea per il Paese", ha aggiunto. "E potrei assicurarmi che Biden mantenga la sua promessa... di essere un moderato", ha spiegato il leader conservatore, il quale ha più volte accusato Biden di farsi influenzare dall’ala più a sinistra del Partito democratico. I democratici stanno cercando di mantenere la loro maggioranza sia alla Camera, dove hanno un vantaggio di nove seggi, che al Senato, equamente diviso tra i due partiti ma in mano ai Dem per il voto decisivo della vicepresidente Kamala Harris.(Nys)