Argentina: Covid, governo annuncia prossimo accordo con laboratorio Moderna (2)

- Parallelamente il governo argentino sta portando avanti una trattativa analoga con il laboratorio Pfizer per poter sbloccare l'invio anche di lotti di questo farmaco annunciati come donazione da Washington. Sebbene il vaccino di Pfizer sia già stato approvato per uso emergenziale nel paese sudamericano, questioni di ordine giuridico hanno impedito fino ad oggi il raggiungimento di un accordo tra le parti. Il presidente Alberto Fernandez ha emesso la scorsa settimana un decreto appositamente confezionato per superare lo scoglio giuridico che impediva la chiusura del negoziato, e si attende quindi per questi giorni un annuncio anche in questo senso. L'Argentina ha ricevuto fino ad oggi un totale di 27.615.730 dosi di vaccini anti covid. Di queste 11.265.830 dosi corrispondono al vaccino Sputnik V prodotte sia dal laboratorio russo Gamaleya che localmente dal laboratorio Richmond; 6.768.000 dosi del vaccino del laboratorio cinese Sinopharm; 580.000 dosi di AstraZeneca/Covishield; 1.944.000 dosi di AstraZeneca attraverso il meccanismo Covax; e 7.057.900 di AstraZeneca prodotte localmente dal laboratorio MabXience. (segue) (Abu)