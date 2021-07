Governo: ecco il comunicato del Consiglio dei ministri odierno (15)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Modifiche alla legge regionale 15 maggio 2020, n. 12 (Misure straordinarie per fronteggiare le conseguenze socioeconomiche derivanti dalla pandemia Covid-19)"; la legge della Regione Puglia n. 13 del 26/05/2021: "Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 25 (Misure di prevenzione, solidarietà e incentivazione finalizzate al contrasto e all'emersione della criminalità organizzata e comune nelle forme dell'usura e dell'estorsione)"; la legge della Regione Abruzzo n. 11 del 25/05/2021: "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni in assenza del preventivo impegno di spesa per le attività relative al progetto Efasam, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42)"; la legge della Regione Emilia Romagna n. 6 del 31/05/2021: "Modifiche alla Legge regionale 29 settembre 2005, n. 18 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione dell'Associazione Collegio di Cina - Centro per la cooperazione con la Cina sulla ricerca, formazione, cultura e sviluppo d'impresa)"; la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 8 del 28/05/2021: "Legge regionale di semplificazione per l'anno 2021. Modifiche alla legge regionale 7/2000"; la legge della Regione Toscana n. 17 del 31/05/2021: "Disposizioni in materia di depurazione a carattere prevalentemente industriale. Abrogazione dell'articolo 12 della l.r. 32/2020. Modifiche all'articolo 13 bis della l.r. 20/2006."; la legge della Regione siciliana n. 11 del 26/05/2021: "Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 3 marzo 2020, n. 3. Disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento". Il Consiglio dei ministri, sospeso alle 19.25, è ripreso alle 19.50 ed è terminato alle 20.35. (Com)