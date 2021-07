Haiti: omicidio presidente Moise, un cittadino statunitense tra i sei sospettati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre a uccidere Moise, gli aggressori hanno anche ferito gravemente la moglie, Martine Marie Etienne Moise, trasferita nel pomeriggio di mercoledì in Florida (Usa). Arrivata all'aeroporto di Fort Lauderdale, a nord di Miami, su un volo Trinity Air Ambulance, Martine è stata immediatamente trasferita all'ospedale battista della città. Ad accompagnarla, tra gli altri, uno dei figli usciti illesi dall'attentato. Le condizioni della first lady, secondo quanto ha riferito da ultimo il primo ministro ad interim Claude Joseph, sono "gravi" ma "stabili". Poche ore prima un giudice di pace di Haiti, Carl Henry Destin, aveva proceduto al riconoscimento del cadavere di Jovenel Moise e disposto il trasferimento in un cimitero della capitale, Port-au-Prince. Dal rapporto forense si evince che Moise è stato raggiunto da dodici colpi d'arma da fuoco calibro 9 in diversi punti del corpo. Il presidente, 53 anni, è stato trovato sdraiato sul dorso, con vestiti da giorno. "L'ufficio e la camera del presidente sono stati saccheggiati", ha aggiunto Destin. (segue) (Nys)