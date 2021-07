Haiti: omicidio presidente Moise, un cittadino statunitense tra i sei sospettati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente è stato assassinato nella propria abitazione privata da un commando ritenuto "altamente specializzato" dalle autorità haitiane. Secondo le ricostruzioni offerte da diversi ministri, e in parte corroborate da alcune testimonianze video, nel gruppo si sentiva parlare in inglese, con accento statunitense, in spagnolo (colombiano o venezuelano) e in haitiano. Diverse fonti parlano della morte di due agenti di polizia, nel corso dell'attentato. Poco dopo l'aggressione, il primo ministro ad interim, Joseph, ha decretato lo stato d'assedio, che resterà inizialmente in vigore per 15 giorni. La misura permette alle Forze armate di essere massimi garanti della sicurezza, aumenta la giurisdizione dei tribunali militari e i margini per controlli straordinari sui mezzi di comunicazione. Una decisione, ha detto Joseph ha potuto prendere "nello stretto rispetto dell'articolo 149 della Costituzione": la norma prevede che in caso di vacanza del presidente, "per dimissioni, destituzione o in caso di incapacità fisica o mentale permanente, debitamente accertata", il potere esecutivo spetta al consiglio dei ministri, sotto la guida del primo ministro. (segue) (Nys)