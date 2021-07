Haiti: omicidio presidente Moise, un cittadino statunitense tra i sei sospettati (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'omicidio avviene in un contesto di forte instabilità politica e sociale. Lo scorso febbraio migliaia di persone sono scese in strada nel piccolo Paese caraibico per chiedere le dimissioni del capo dello stato. L'opposizione e i gruppi della società civile sostenevano che il mandato del presidente Moise fosse terminato il 6 febbraio di quest'anno, come stabilito dal Consiglio Superiore della Magistratura di Haiti, e chiedevano la nomina di un presidente provvisorio. Moise, tuttavia, ha sempre rifiutato di dimettersi, rivendicando la legittimità di un altro anno alla guida del Paese. Proprio per arginare parte dello stallo politico, Moise aveva da poco nominato Ariel Henry come nuovo primo ministro, togliendo l'interim al ministro degli Esteri, Claude Joseph. Henry non aveva però ancora formalmente preso possesso dell'incarico. (Nys)