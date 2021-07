Sicurezza cibernetica: Gabrielli, ad agosto la legge e poi dobbiamo correre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho richiamato l'attenzione sull'urgenza di accelerare in tema di cybersicurezza dopo che anche il ministro Colao ha sottolineato lo stato della sicurezza di una percentuale altissima di server pubblici, e dunque una fragilità e una vulnerabilità del sistema pubblico, ed aggiungo anche privato". Così il sottosegretario alla Presidenza del consiglio con delega alla sicurezza della Repubblica, Franco Gabrielli, intervenendo oggi al Congresso Nazionale Fsp Polizia di Stato, a proposito dell'allarme da lui stesso lanciato a proposito dei ritardi dell'Italia in tema di cybersicurezza. (segue) (Com)