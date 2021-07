Haiti: rappresentante Onu, "situazione molto grave, non escludiamo appoggio su sicurezza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante delle Nazioni Unite ad Haiti, Helen La Lime, ha definito come "molto grave" la situazione nel paese caraibico dopo l'uccisione del presidente Jouvenel Moise avvenuta mercoledì. "Ci troviamo di fronte ad una situazione molto grave", ha dichiarato La Lime alla stampa al termine di una riunione a porte chiuse del Consiglio di Sicurezza tenuta oggi. La rappresentante Onu ha rivelato che le Nazioni Unite non escludono l'invio di "aiuti addizionali in materia di sicurezza" a fronte dell'attuale situazione di instabilità. "Dobbiamo considerare questi aiuti", ha aggiunto. Riguardo il contesto politico e la disputa di autorità tra l'attuale primo ministro ad interim, Claude Joseph, ed il primo ministro designato, Ariel Henry, La Lime ha affermato che Joseph rappresenta attualmente l'autorità responsabile e che "qualsiasi cambiamento dev'essere il risultato di un accordo politico tra le parti". "E' responsabilità del governo lavorare affinché si realizzino le elezioni e il popolo haitiao possa eleggere i suoi leader", ha concluso. (segue) (Mec)