Haiti: rappresentante Onu, "situazione molto grave, non escludiamo appoggio su sicurezza" (3)

- Prima di essere ucciso, Moise aveva faticosamente avviato un percorso di riforme per mettere fine a uno stallo, ma che secondo i suoi detrattori mirava a prolungare la sua permanenza al potere: elezioni presidenziali, legislative e referendum costituzionale a settembre. Il defunto presidente governava per decreto dallo scorso febbraio, da quando l'opposizione e parte della società civile, con il conforto di un parere del Consiglio Superiore della Magistratura, sostenevano che il suo mandato fosse scaduto e chiedevano la nomina di un capo dello stato provvisorio. Moise aveva però rivendicato la legittimità di un altro anno alla guida del Paese e, con il parlamento nei fatti disciolto, ha finito per completare l'esecutivo con la nomina di Joseph, sino ad allora ministro degli Esteri, come primo ministro "ad interim". Un incarico che Joseph avrebbe formalmente mantenuto fino al giorno prima dell'attentato, quando Moise, per instradare il Paese alla soluzione della crisi, aveva nominato Ariel Henry come nuovo primo ministro di un governo non più di transizione. (segue) (Mec)