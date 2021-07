Haiti: rappresentante Onu, "situazione molto grave, non escludiamo appoggio su sicurezza" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'omicidio ha però cambiato le carte in tavola e rimesso Joseph al comando, non senza distinguo di Henry. "Non voglio aggiungere benzina sul fuoco. Occorre evitare che il Paese si infiammi", ha detto Henry in un'intervista al quotidiano locale "Le Nouvelliste", spiegando però che era già al lavoro per formare il suo gabinetto. "Io sono un primo ministro nominato, Claude era un primo ministro ad interim che ha ripreso le sue funzioni di ministro degli Affari esteri. Penso che dobbiamo parlarci. Claude doveva rimanere nel governo che avrei avuto". E aggiunge: "Un governo dimissionario è un governo dimissionario. Non è un governo a tutti gli effetti. Se non ci fosse stato bisogno di un altro governo, penso che il presidente Moise non sarebbe venuto a cercarmi o a fare le consultazioni". (segue) (Mec)