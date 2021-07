Haiti: rappresentante Onu, "situazione molto grave, non escludiamo appoggio su sicurezza" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente è stato assassinato nella propria abitazione privata da un commando ritenuto "altamente specializzato" dalle autorità haitiane. Secondo le ricostruzioni offerte da diversi ministri, e in parte corroborate da alcune testimonianze video, nel gruppo c'erano persone di nazionalità haitiana, ma si sentiva parlare anche in inglese, con accento statunitense, e in spagnolo. Nella serata di ieri la polizia ha riferito di aver ucciso quattro dei "mercenari" che avrebbero partecipato all'omicidio del presidente. Secondo quanto riferito dal direttore generale della polizia, Leon Charles, sono stati eseguiti anche due arresti e liberati tre agenti che erano tenuti in ostaggio. "La polizia porta ancora avanti l'offensiva contro i mercenari per arrestarli o per eliminarli definitivamente", ha detto Charles in una conferenza stampa riportata dai media locali. L'operazione è stata sferrata nel quartiere Pelerin, la zona collinare che sovrasta la capitale Port-au-Prince, nei dintorni della residenza di Moise. (segue) (Mec)