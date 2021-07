Usa: fonti stampa, Arabia Saudita finanzierà nuova piattaforma d'informazione a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita è pronta a finanziare una nuova piattaforma digitale dedicata alle notizie che avrà sede a Washington Dc, negli Stati Uniti d’America. Lo riferisce l’emittente “Cnbc”, sottolineando che il lancio dell’iniziativa editoriale deve ancora essere ufficializzato. La Tv Usa cita documenti del dipartimento di Giustizia riguardanti le nuove attività di lobbying nel paese. Si ritiene, infatti, che anche l’operazione mediatica di Riad faccia parte di “un nuovo sforzo di lobby rivolto alla Casa Bianca e al Congresso”, si legge sul sito di “Cnbc”. La piattaforma di notizie digitali è sostenuta da una sussidiaria della Saudi Technology Development and Investment Co., anche nota come Taqnia. Giornalisti e presentatori coinvolti nel progetto hanno esperienze passate presso altri media come “Fox News”, “Al Jazeera” e “Nbc”.(Nys)