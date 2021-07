Venezuela: attacco contro sede Comando generale della Guardia Nazionale Bolivariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Uomini armati hanno attaccato la sede del Comando generale della Guardia nazionale bolivariana. Un video diffuso sui social network mostra i militari a terra, nascosti dietro sacchi di sabbia, prima delle raffiche di arma da fuoco. Fino ad ora, i membri dei corpi di sicurezza sono stati in grado di rispondere all'assalto e impedire ai criminali di conquistare la posizione. Il governo venezuelano, guidato da Nicolás Maduro, ha offerto una ricompensa di mezzo milione di dollari per i tre capi criminali "El Koki", "El Garbi" e "El Vampi". Da parte sua Carmen Melendez, ministro dell'Interno e della Giustizia, ha fatto riferimento alla situazione a Caracas e ha scritto in un messaggio su Twitter: "Non ci sono dubbi sulla complicità diretta, sul finanziamento e sulla collaborazione, con pianificazione, fornitura di armi, supporto comunicativo , da parte di settori della destra venezuelana, con complicità internazionale".