Venezuela: attacco contro sede Comando generale della Guardia Nazionale Bolivariana (3)

- Fonti locali, non confermate in via ufficiale, parlano del dispiegamento di blindati per aumentare i controlli presso le caserme e per attaccare i ritrovi dei criminali. "Gli organismi di sicurezza dello Stato continuano a presidiare le zone violate da questi criminali e non si ritireranno fino a quando non ne riprenderanno il controllo assoluto", ha scritto Meléndez in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. La ministra, che ha parlato di un tentativo dei gruppi criminali di sovvertire la "pace" in diversi punti della città, ha avvertito di possibili operativi delle forze di sicurezza e invitato la popolazione a non uscire, tanto in macchina quanto a piedi, nelle vie residenziali e nell'autostrada che attraversa la città. (segue) (Vec)