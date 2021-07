Venezuela: attacco contro sede Comando generale della Guardia Nazionale Bolivariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto risulta dalle prime ricostruzioni, i proiettili vaganti sarebbero responsabili di alcuni dei danni fisici subiti dai civili: si parla della morte di una donna che transitava in una zona non lontana dall'Helicoide, il palazzo che ospita la sede del Servizio di intelligence (Sebin). Altre due persone sono rimaste ferite mentre si trovavano nei pressi del mercato municipale "Quinta Crespo", uno dei più popolari e affollati della città, a circa dieci isolati dal palazzo Miraflores, sede della presidenza della Repubblica. Registrata in precedenza in altre zone del Paese, quella di attacchi coordinati e contemporanei in diversi punti della città è una dinamica relativamente inedita per Caracas. Molte sono le testimonianze attraverso le reti sociali di persone che dicono di essere costretti in casa per la paura. (Vec)