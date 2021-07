Argentina: Covid, governo annuncia prossimo accordo con laboratorio Moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha annunciato per lunedì la firma di un accordo con il laboratorio farmaceutico statunitense Moderna per la fornitura di vaccini anti Covid-19. Lo ha reso noto giovedì il capo di Gabinetto, Santiago Cafiero, nel contesto di un'udienza di rendicontazione tenuta alla Camera dei Deputati. "A partire dal nuovo decreto che modifica il quadro normativo, nella giornata di lunedì saremo in condizione di firmare un accordo con il laboratorio Moderna per la fornitura di nuove dosi per il nostro paese", ha affermato Cafiero. Il funzionario del governo di Alberto Fernandez ha sottolineato che il farmaco elaborato dal laboratorio statunitense è approvato per l'uso pediatrico, un fattore importante per il paese sudamericano che fino ad oggi non può contare ancora su nessun vaccino applicabile su minori di 18 anni che presentano fattori di rischio. La firma dell'accordo potrebbe sbloccare l'invio immediato di un lotto di vaccini Moderna come donazione del governo degli Stati Uniti. (segue) (Abu)