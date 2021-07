Argentina: Covid, governo annuncia prossimo accordo con laboratorio Moderna (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo gli ultimi dati ufficiali sono 19.102.591 le persone vaccinate in Argentina contro la Covid-19 con almeno una dose e 4.875.780 con le due dosi su un totale di oltre 44 milioni di abitanti. Il Paese sta registrando un progressivo calo dei contagi nelle ultime settimane anche se il governo cerca di accelerare il programma di immunizzazione a fronte del pericolo rappresentato dalla comparsa della variante Delta. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 19.256 nuovi casi e 466 decessi. Il totale dei contagi dall'inizio della pandemia è di 4.613.019 mentre le vittime sono 97.904. Il numero dei casi attivi permane elevato con 288.421 persone portatrici del virus. Il numero delle persone ricoverate in unità di terapia intensiva (Uti) è di 5.443, mentre il livello complessivo di occupazione delle Uti è del 64,3 per cento a livello nazionale. (Abu)