Governo: ecco il comunicato del Consiglio dei ministri odierno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri si è riunito giovedì 8 luglio 2021, alle ore 18.35 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli. Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità gli emendamenti governativi al disegno di legge recante "delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello" (A.C. 2435) proposti dal Ministro della giustizia, Marta Cartabia. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, ha approvato quattro disegni di legge di ratifica ed esecuzione di altrettanti trattati o accordi internazionali. (segue) (Com)