Governo: ecco il comunicato del Consiglio dei ministri odierno (3)

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021 (disegno di legge). Il disegno di legge ratifica e dà esecuzione all'accordo fra Governo italiano e Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare (EMBL - European Molecular Biology Laboratory), uno dei principali istituti di ricerca al mondo e il laboratorio di punta in Europa per le scienze della vita. In linea con quanto comunemente utilizzato in materia dalle Organizzazioni internazionali che intendono essere attivi all'interno del Paese ospitante, l'accordo si pone come obiettivo quello di migliorare l'operatività del Laboratorio. In particolare, l'intesa prevede la messa a disposizione di alcuni locali nella sede, costituita a Monterotondo all'interno della sede del nuovo dipartimento sulla "Biologia dei mammiferi" del Consiglio Nazionale delle Ricerche. (segue) (Com)