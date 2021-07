Governo: ecco il comunicato del Consiglio dei ministri odierno (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione Europea di Diritto Pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021 (disegno di legge). Il disegno di legge recepisce l'accordo tra Repubblica Italiana e ICGEB. In particolare, individua con esattezza le strutture dove è ospitato il Centro in Italia, precisamente nell'Area Science Park di Padriciano a Trieste (le altre sedi sono a New Delhi e Città del Capo). Il testo inoltre regola la personalità giuridica del Centro sul territorio italiano. (segue) (Com)