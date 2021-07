Governo: ecco il comunicato del Consiglio dei ministri odierno (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri ha approvato: l'autorizzazione al Ministero dell'università e della ricerca, per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), per l'anno accademico 2020/2021, all'assunzione di n. 97 unità complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui n. 19 direttori amministrativi EP/2, n. 2 direttori di ragioneria EP/1, n. 3 collaboratori, n. 37 assistenti e n. 36 coadiutori; l'autorizzazione al Ministero dell'università e della ricerca, per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), per l'anno accademico 2021/2022, all'assunzione a tempo indeterminato di n. 408 unità di personale docente. (segue) (Com)