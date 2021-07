Governo: ecco il comunicato del Consiglio dei ministri odierno (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno Luciana Lamorgese, in considerazione delle accertate forme di condizionamento dell'amministrazione locale da parte di organizzazioni criminali, a norma dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha deliberato l'affidamento a una commissione straordinaria della gestione del Comune di San Giuseppe Jato (PA), già sciolto in seguito alle dimissioni del sindaco e della metà più uno dei consiglieri comunali. (segue) (Com)