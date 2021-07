Giustizia: Gelmini, passo avanti verso velocizzazione processi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con l’approvazione in Consiglio dei ministri degli emendamenti al disegno di legge delega in materia penale, l’Italia fa un significativo passo in avanti nella modernizzazione della giustizia e nella velocizzazione dei processi, nella direzione indicata proprio dal Pnrr. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capo delegazione di Forza Italia al governo, secondo cui si tratta un passaggio che mette in sicurezza le risorse del Recovery fund. “Abbiamo rafforzato le pene pecuniarie e introdotto misure di civiltà sul fronte dei riti alternativi, della giustizia riparativa e delle prerogative del Parlamento nell’indirizzo dell’azione penale”, aggiunge. “L’applicazione di queste misure, che nel complesso aumentano il tasso di garantismo del sistema penale, insieme alla digitalizzazione di documenti e notifiche, potrà consentire la deflazione del giudizio e un significativo recupero del nostro Paese nella durata del processo penale”, conclude.(Rin)