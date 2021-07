Haiti: omicidio presidente Moise, un cittadino statunitense tra i sei sospettati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente è stato ucciso nella notte tra martedì e mercoledì da un commando armato presso la sua residenza privata. Nella serata si ieri la polizia ha riferito di aver ucciso quattro dei "mercenari" che avrebbero partecipato all'omicidio del presidente. Secondo quanto riferito dal direttore generale della polizia, Leon Charles, sono stati eseguiti anche due arresti e liberati tre agenti che erano tenuti in ostaggio. "La polizia porta ancora avanti l'offensiva contro i mercenari per arrestarli o per eliminarli definitivamente", ha detto Charles in una conferenza stampa riportata dai media locali. L'operazione è stata sferrata nel quartiere Pelerin, la zona collinare che sovrasta la capitale Port-au-Prince, nei dintorni della residenza di Moise. Il ministro della Cultura e comunicazione, Pradel Henriquez, ha assicurato che la polizia porterà avanti le operazioni nel corso dell'intera nottata e invitato i residenti, in forza del coprifuoco disposto poche ore dopo l'omicidio, a non uscire di casa. "Lo stato d'assedio comporta anche un coprifuoco. Se non esercitate un mestiere che vi obbliga a uscire la notte, restate in casa", ha detto. (segue) (Nys)