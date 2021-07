Sicurezza cibernetica: Gabrielli, ad agosto la legge e poi dobbiamo correre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna avere consapevolezza – ha aggiunto Gabrielli - che sempre di più il mondo che saremo chiamati a vivere passa attraverso il cosiddetto dominio cibernetico, che ci ha reso la vita molto più semplice e fruibile, ma ce l'ha resa anche più vulnerabile e fragile perché molto spesso le nostre vite, le cose più intime, passano attraverso dispositivi il cui accesso viola la nostra privacy e tutto ciò che attiene alla nostra sfera personale. Quindi contribuire a rendere questo mondo pubblico e privato più resiliente rispetto agli attacchi, agli incidenti, alle violazioni credo sia un imperativo. Diverse cose sono state fatte, ma magari in maniera disordinata, e quindi c'era la necessità di raccogliere competenze, responsabilità e funzioni sotto un unico 'cappello' che è appunto questa Agenzia nazionale per la cybersicurezza. Quanto ai suoi rapporti con i servizi, con l'intelligence, è stata fatta secondo me una scelta intelligente, cioè è stata distinta l'operatività dell'Agenzia, pur nell'alveo della stessa sicurezza nazionale. Per cui l'Agenzia – ha concluso il sottosegretario - non sarà una terza, quarta agenzia di intelligence, ma sarà un organismo la cui mission principale sarà di costruire questa sicurezza intesa come capacità di resistere agli attacchi e agli incidenti, costituirà nelle intenzioni le modalità con le quali anche nel nostro paese andremo a creare questa work force di tecnici altamente specializzati, e soprattutto a realizzare quella piena condivisione di intenti e di azioni fra il mondo pubblico e provato. Quanto ai tempi, speriamo che la prima legge venga convertita entro la prima decade di agosto e poi dovremo correre, molto in fretta, per dare seguito alle sue indicazioni". (Com)