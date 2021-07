Haiti: rappresentante Onu, "situazione molto grave, non escludiamo appoggio su sicurezza" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'omicidio del presidente, Jovenel Moise, ha spinto Haiti sull'orlo di una gravissima crisi istituzionale i cui esiti sono al momento difficili da prevedere. Oltre al capo dello Stato, il Paese caraibico - il più povero della regione -, si trova da mesi senza un parlamento ed è attualmente guidato da Claude Joseph, la cui carica di primo ministro "ad interim" non è però riconosciuta da tutti gli attori politici. Pur in una situazione istituzionalmente delicata, Joseph ha decretato uno stato d'assedio di quindici giorni, assegnando alla "forza pubblica" - e non alle Forze armate che Moise stava provando a ricostruire dopo lo scioglimento del 1995 - poteri straordinari per arrivare ai responsabili dell'attentato e "interdire" qualsiasi azione che possa incentivare "disordine" sul territorio. Dopo aver attribuito l'attentato a un commando "altamente specializzato", composto anche da stranieri, la polizia ha eseguito i primi arresti con operazioni che hanno portato anche alla morte di alcuni dei presunti responsabili. Sulle cause dell'omicidio permane incertezza: il governo parla di un clima di tensione alimentato da "interessi" che si sarebbero opposti alla politiche di riforma in campo energetico e infrastrutturale promosse da Moise. La portata della crisi è stata avvertita dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che si riunisce oggi in sessione straordinaria, per un esame del caso a porte chiuse. (segue) (Mec)