Haiti: rappresentante Onu, "situazione molto grave, non escludiamo appoggio su sicurezza" (5)

- Joseph ha assicurato che la situazione nel Paese è "stabile" e che le misure adottate garantiscono la tenuta dell'ordine pubblico. Haiti è in pratica priva di Forze armate dal 1995, quando l'allora presidente Jean-Brenard Aristide, ne dispose lo scioglimento come risposta alla lunga sequela di interferenze compiute soprattutto dall'esercito nella vita politica nazionale. La sicurezza veniva affidata a due nuovi corpi, allestiti grazie alla collaborazione di Nazioni Unite e Usa: la Guardia costiera e, soprattutto, una Polizia nazionale fortemente armata. Nel 2017, forte del fatto che la norma sulla presenza dell'esercito non è mai stata rimossa dalla Costituzione, Moise ha annullato il decreto di Aristide e avviato un percorso di addestramento di nuove reclute, da impiegarsi soprattutto in campo di protezione civile. (segue) (Mec)