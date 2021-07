Haiti: rappresentante Onu, "situazione molto grave, non escludiamo appoggio su sicurezza" (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sullo sfondo rimane la grave situazione umanitaria. Per l'Unicef, con l'aggravarsi delle violenze, da inizio giugno, più di 15 mila donne e bambini sono stati costretti a fuggire dalle loro case, a Port-au-Prince e dintorni, di cui l'80 per cento è avvenuto solo nelle ultime quattro settimane. La violenza diffusa delle gang a Port-au-Prince e nella parte meridionale del paese sta colpendo circa 1,5 milioni di persone, prosegue Unicef, ricordando anche le cifre dell'emergenza pandemica, mai così alti da oltre un anno. Dal 29 giugno, sono stati registrati più di 18.500 casi confermati di Covid-19 e 425 morti, con un tasso di letalità che raggiunge il 2,34 per cento. I principali ospedali dedicati al Covid-19 sono saturi e affrontano una carenza di ossigeno per la cura dei pazienti. Senza contare che la violenza delle gang armate impedisce alle ambulanze di raggiungere i pazienti con l'ossigeno e le cure di emergenza. Haiti è anche l'unico paese dell'emisfero occidentale a non aver ricevuto una sola dose di vaccino contro il Covid-19. (Mec)