Algeria: Ibrahim Boughali eletto presidente dell'Assemblea nazionale del popolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deputato recentemente eletto per il dipartimento di Ghardaia, 600 chilometri a sud di Algeri, il nuovo presidente dell'Apn ha ricoperto diversi incarichi pubblici durante la sua carriera, l'ultimo dei quali risale al 2020 quando era presidente dell'Assemblea del popolo a Ghardaia. Boughali è laureato in medicina e ha ricoperto anche la carica di direttore della sanità pubblica nella suo governatorato d'origine. Si tratta del primo presidente dell'Apn non appartenente ad alcun partito politico. Fino ad oggi coloro che hanno ricoperto questa carica provenivano tradizionalmente dal Fronte di liberazione nazionale (Fln), partito nato dai movimenti indipendentisti anti-francesi. (Ala)