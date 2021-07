Sicurezza: fiaccolata all'Esquilino, residenti sfilano con Fd'I, Lega e FI "basta degrado"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa un centinaio di persone si sono riunite in piazza Vittorio a Roma stasera per una fiaccolata contro il degrado nei quartieri Esquilino e Castro Pretorio. La manifestazione, organizzata dai comitati di quartiere e appoggiata dal centrodestra capitolino, sta sfilando con questo percorso: via Mamiani, via Giolitti, via Rattazzi, piazza Manfredo Fanti, via Turati, via Gioberti, stazione Termini e si concluderà in via Daniele Manin. In piazza il Comitato Rinascita Esquilino ha spiegato di aver indetto la protesta "per rappresentare le criticità del rione. Siamo abbandonati e al quartiere non è stata data la giusta cura e il giusto riconoscimento. Oggi siamo tutti insieme, residenti e commercianti, per lo stesso obiettivo", ha spiegato Alexia Sasson. "Un punto a cui teniamo tanto è che Noi residenti rispettiamo le leggi e paghiamo tasse, c'è un contratto sottinteso con lo Stato che in cambio deve darci servizi, e uno dei servizi è garantire sicurezza e ordine pubblico", ha aggiunto Roberto Di Rienzo. (segue) (Rer)