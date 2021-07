Roma: manifestazione residenti e commercianti Esquilino, "vogliamo sicurezza e dignità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In centinaia questa sera tra residenti, attività produttive e coloro che operano nel perimetro attorno alla Stazione di Roma Termini si sono uniti in una fiaccolata richiedendo il rispetto delle leggi, la sicurezza e il rispetto della dignità: "vogliamo sicurezza" è stato il coro univoco dei partecipanti, che sono partiti dal quartiere Esquilino per raggiungere il cuore pulsante della città, la stazione Termini. La manifestazione si è svolta anche "per fare onore alle forze dell'ordine in servizio nei rioni di Castro Pretorio e Esquilino". Hanno aderito alla fiaccolata il comitato Rinascita Esquilino, il comitato Albergatori Roma, il gruppo Facebook Rione XV Esquilino, il gruppo Facebook Sei dell'Esquilino. (Rer)