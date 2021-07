Governo: ecco il comunicato del Consiglio dei ministri odierno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito le principali previsioni dei provvedimenti. Ratifica ed esecuzione del Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale e del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay, fatti a Montevideo il 1° marzo 2019 (disegno di legge). Italia e Uruguay s'impegnano, tra l'altro, a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in diversi settori, quali – per esempio – la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione di atti e documenti relativi a procedimenti penali, la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali (testimoni, vittime, periti), l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni di testimoni, vittime e periti, l'espletamento di ispezioni e l'esame di luoghi e cose, l'effettuazione di perquisizioni e sequestri, il trasferimento temporaneo di persone detenute nell'ambito di un procedimento penale al fine di rendere testimonianza, la confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato. (segue) (Com)