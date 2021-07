Governo: ecco il comunicato del Consiglio dei ministri odierno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia riguardante le attività del Centro e la sua Sede centrale situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021 (disegno di legge). Il disegno di legge ratifica l'accordo tra il Governo e l'Organizzazione Europea di Diritto Pubblico (European Public Law Organization, EPLO) per l'istituzione di una sede in Italia. In particolare, l'EPLO si occupa di istituzione e formazione, ricerca, cooperazione tecnica. Ha avviato la European Law and Governance School, un istituto di istruzione superiore paneuropeo dedicato allo sviluppo di una nuova generazione di giuristi e avvocati che possano operare all'interno di qualsiasi sistema legale. La Scuola offre studi universitari e post-laurea. (segue) (Com)