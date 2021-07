Usa: Fauci, vaccino anti-Covid garantisce protezione contro variante Delta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La variante delta è ora il ceppo dominante di Covid-19 negli Stati Uniti. Lo rilevano i dati dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). La variante Delta, individuata per la prima volta in India, risulta più trasmissibile rispetto ad altre versioni del virus e si sta rapidamente diffondendo in più paesi del mondo. Tutti i vaccini contro il coronavirus utilizzati negli Stati Uniti proteggono dalla variante Delta, che ha superato la tipologia Alpha e rappresenta il 51,7 per cento dei nuovi casi di Covid negli Stati Uniti registrati nelle due settimane terminate il 3 luglio. La variante, nota anche come B.1.617.2, rappresenta ora circa l'80 per cento dei nuovi casi di coronavirus nello stato del Missouri. (Nys)