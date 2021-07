Canada: consolato d'Italia celebra quinta edizione Italian Design Day

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta in data odierna a Vancouver la quinta edizione dell’Italian Design Day. Lo rende noto in un comunicato il consolato italiano. "Questo Consolato Generale, in collaborazione con la locale Camera di Commercio, ha organizzato un webinar dal titolo 'Una nuova idea di design: nuove sfide per la ripartenza sostenibile del Made in Italy' tenuto dall’architetta e designer Luisa Bocchietto di Biella. L’architetta ha illustrato il rapporto tra Design e Territorio e il cambiamento che sta avvenendo nell’urbanistica dove accanto ai tradizionali pilastri della Forma e della Funzione si è aggiunto l’importante concetto della Sostenibilità. L’evento è stata anche l’occasione per pubblicizzare il prossimo Salone del Mobile di Milano e dare maggiore visibilità al progetto sulla mappa dei centri di design italiano in Vancouver, promosso negli ultimi anni dalla locale Camera di Commercio italiana", conclude la nota.(Res)