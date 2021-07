Serbia-Kosovo: al via tappa di dialogo tecnico mediato da Bruxelles (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il popolo serbo in Kosovo non vuole un conflitto congelato, vive incomparabilmente più duramente della gente nel resto della Serbia e vuole che i negoziati esistano", ha affermato Vucic sottolineando che "l'unica soluzione possibile" è una soluzione di compromesso. "Se mi chiedete che cosa sia questo compromesso, vi dico che non lo so, ma dobbiamo raggiungerlo tutti insieme", ha proseguito il capo dello Stato serbo rivolgendosi ai deputati. (segue) (Seb)