Serbia-Kosovo: al via tappa di dialogo tecnico mediato da Bruxelles (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vucic ha poi illustrato l'andamento dell'ultima tappa di dialogo a livello politico con le autorità di Pristina. A questo proposito il presidente serbo ha detto di avere visto "che dall'altra parte del tavolo c'erano persone molto irresponsabili" che possono mettere in pericolo la pace e la stabilità nella regione. Vucic ha poi ribadito che Belgrado ha adempiuto ai tutti gli obblighi previsti dagli accordi raggiunti, mentre i rappresentanti delle autorità di Pristina hanno ripetutamente affermato in modo inequivocabile "di non essere interessati a ciò che le autorità precedenti hanno firmato". (Seb)