Kosovo: comandante Kfor Federici a "Nova", Italia mantiene ruolo di prim'ordine nella missione

- Nel corso dei 22 anni di attività della missione Nato in Kosovo (Kosovo Force, Kfor) l'Italia ha avuto un ruolo di prim'ordine che continuerà a esercitare anche nel prossimo periodo. Lo ha affermato il comandante della missione Kfor, generale Franco Federici, in un'intervista ad "Agenzia Nova". Nei 22 anni dall'inizio della missione – ha evidenziato il generale Federici – "la Kfor guidata dalla Nato ha operato in ossequio al mandato conferito dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1244 del 1999, ovvero quello di garantire sicurezza e libertà di movimento sul territorio kosovaro per tutte le comunità presenti. Nel corso degli anni – come del resto occorre per tutte le operazioni militari multinazionali, comprese quelle guidate dalla Nato – Kfor ha visto modificare il suo numero di effettivi. Dai circa 55 mila militari nel ‘99 si è passati agli attuali 3.600 circa – forniti da 28 Paesi contributori, che comprendono sia Paesi membri che partners della Nato i quali hanno offerto truppe a Kfor – in linea con l’accresciuto livello di sicurezza consolidatosi nel tempo. Attualmente, dopo nove mesi di permanenza in questo territorio come comandante di Kfor mi sento di valutare positivamente il livello di sicurezza. Non vi sono segnali che ne facciano presagire potenziali rischi o peggioramenti. Ciò detto le nostre unità costantemente impiegate sul terreno garantiscono un continuo monitoraggio e la nostra postura operativa ci permette di adattarci a qualsiasi sviluppo di situazione", ha dichiarato il generale Federici. (segue) (Alt)