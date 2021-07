Kosovo: comandante Kfor Federici a "Nova", Italia mantiene ruolo di prim'ordine nella missione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante della Kfor ha commentato poi i mutamenti cambiamenti nella struttura della missione, con l'inclusione di di militari forniti da nuovi Paesi partecipanti. "Con l’arrivo dei primi soldati lettoni pochissimi giorni orsono, il numero delle nazioni contributrici è salito a 28, otto delle quali non sono membri della Nato ma aderiscono al programma 'Partnership for Peace' con la Nato. Tutto questo riflette sia l’impegno continuo dell’Alleanza atlantica per la stabilità dei Balcani occidentali – come anche sottolineato pochi giorni fa dallo stesso segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in visita da noi – sia l’ottima collaborazione e l’alto livello di inter-operabilità tra Paesi membri e partners", ha affermato Federici aggiungendo: "L’Italia dal canto suo ha sin da subito partecipato alla missione Kfor in maniera importante, con un ruolo di prim’ordine. Sia per quanto concerne il numero del personale nazionale impiegato rispetto agli altri Paesi contributori (l’Italia è infatti, attualmente, il primo paese contributore della missione Kfor) – ha sottolineato –, sia assumendone il comando per 12 volte, di cui 8 consecutive. Questo - mi permetta di dire - è una testimonianza importante e tangibile del grande apprezzamento che la leadership nazionale continua a riscuotere in seno all’Alleanza e dai principali attori regionali. Non va dimenticato inoltre che è italiana la guida e una buona parte di militari del Regional Command West (RC-W, unità multinazionale con responsabilità nel settore occidentale del Kosovo) e della Multinational Specialized Unit (Msu, interamente composta da Carabinieri, impiegati da sempre nel contesto urbano delle città di Pristina e di Mitrovica). Sono altresì italiane la leadership del battaglione “Isr” (Intelligence Surveillance and Reconnaissance). Inoltre dei 3.600 militari impiegati in Kfor, circa 620 sono italiani, con una rappresentanza di personale appartenente a tutte e quattro le Forze armate". (segue) (Alt)