Kosovo: comandante Kfor Federici a "Nova", Italia mantiene ruolo di prim'ordine nella missione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando del pacchetto di leggi approvato dal Parlamento di Pristina nei mesi scorsi per la graduale trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare (Ksf) in un Esercito, Federici ha precisato: "Nel mio ruolo di comandante di Kfor non sono coinvolto nel processo di trasformazione delle Ksf. L’Alleanza atlantica ha sottolineato più volte, anche durante l’ultima visita del segretario generale Stoltenberg pochi giorni fa, che la Nato continuerà a fornire supporto alle Ksf, tramite il Nato Advisory and Liaison Team (Nalt, distinto da Kfor) nell’ambito del loro mandato originario che comprende compiti di protezione civile. Kfor nel frattempo rimane focalizzata sull’implementazione quotidiana del mandato Onu sopracitato", ha detto il generale. Il comandante Federici ha poi risposto ad una domanda sulla partecipazione di alcuni soldati kosovari alla missione internazionale degli Usa in Kuwait. "I rapporti bilaterali che si vengono ad instaurare tra le istituzioni locali e Paesi terzi, che siano o meno membri della Nato, non impattano sul mandato di Kfor, che è chiaramente delineato dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite numero 1244 del 1999", ha sottolineato. "La partecipazione di alcuni membri delle Ksf alla missione Usa in Kuwait, così come la partecipazione delle Ksf all’esercitazione statunitense Defender Europe 2021, sono frutto di accordi bilaterali", ha precisato Federici. (segue) (Alt)